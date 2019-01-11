Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kimdir, nereli, kaç yaşında, hadtalığı nedir? Soruları şu an sıkça aranılan isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncunun annesi Aylin Erçel bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Erçel, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda annesine donör olacağını açıklayarak, ""İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." demişti...

HANDE ERÇEL'İN ANNESİ AYLİN ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in bu sabah kansere yenik düşerek hayatının kaybettiği iddia edildi.

HANDE ERÇEL'İN ACI GÜNÜ...ANNESİ KANSERE YENİK DÜŞTÜ

AYLİN ERÇEL'İN HASTALIĞI NEDİR? NEDEN ÖLDÜ?

İnsan vücudunda birbirinden farklı birçok hücre bulunmaktadır. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bu hücreler vücut sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Kısacası hücreler organlarımızın işlevini yerine getirmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Kök hücreler ise farklı tipteki bu hücreleri yapmakla görevlidir.

Daha fazla kök hücre üretme özelliği sayesinde sürekli olarak kendini yenileyebilen ve mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ana hücre türlerine kök hücre denir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kök hücre naklinden yararlanılırken tedavisi olmayan birçok hastalık için umut kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

Kalbin atması, beynin düşünmesi, böbreklerin kanı temizlemesi ve derinin dökülerek kendini yenilemesi gibi işlevler kök hücrelerin sayesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle vücudun her gün düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasında kök hücreler önemli bir rol üstlenir.

Kısaca belirtmek gerekirse vücudumuzu oluşturan hücrelerin kaynağı olan kök hücreler; hastalanan, yorulan ve yaşlanan dokuların yenilenmesini sağlarlar. Bir başka deyişle vücudumuzun yedek parçası olarak nitelendirilen kök hücreler insan vücudunda hayati önem taşıyan yapılardır.

Kök hücre nakli, doğumsal kan hastalıkları başta olmak üzere bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde başvurulan bir tedavi yöntemidir. Tedavisi olmayan birçok hastalığa umut kaynağı olan kök hücre nakli, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde uygulanmaktadır.

Kök hücre naklinin yapılması için öncelikle alıcı ve verici arasındaki uyum tespit edilmelidir. Yapılan tetkikler sonucunda olumlu yanıt alınması durumunda kemik iliği kısmen veya tamamen boşaltılarak sağlıklı kişiden alınan kök hücreler hastanın kemik iliğine nakledilir.

Sağlıklı kişiden alınan kök hücreler hastanın kemik iliğine nakledildikten sonra buraya yerleşmesi sonucunda çoğalarak hastalığın ortadan kalkmasını sağlar. Daha önceleri yalnızca kemik iliğinden kök hücre elde edilirken günümüzde kemik iliğinin dışında da kök hücre nakli yapılabildiğinden hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli deyimi kullanılmaktadır.