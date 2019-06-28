Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

"BİZ ANNE VE BABA OLUYORUZ!"

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

HAMİLE POZU

Gamze Erçel'in bebeği 15 haftalık oldu. Erçel, havuz başında çekilen pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı belirginleşen Erçel'in pozu çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.