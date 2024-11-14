Hande Erçel: Benim için özel
Bir ödül töreninde 'Yılın Dijital Yıldızı'na lâyık görülen Hande Erçel, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Sözlerine; "Aslında pek konuşmayı seven biri değilim" diyerek başlayan Erçel, "Hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız benim için çok özel" ifadelerini kullandı
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da göz önünde olan Hande Erçel, düzen bir ödül töreninde 'Yılın Dijital Yıldızı'na layık görüldü.
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Instagram'da 31.4 milyon takipçisi olan Hande Erçel, ödülünü almak için kürsüye çıktı ve aldığı ödül için dikkat çeken bir konuşma yaptı.
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"BİRKAÇ KELİME ETMEK İSTİYORUM"
Ödül konuşmasına; "Aslında pek konuşmayı seven biri değilim" diyerek giriş yapan Erçel, daha sonra; "Artık bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlere hiç cevap vermememden. Ama o kadar güzel insanlar ve kadını gerçekten anlayan ve değerini bilen insanlarla beraber olduğum için birkaç kelime etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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"HER ŞEYE RAĞMEN BANA BU ÖDÜLÜ VERİYOR OLMANIZ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"
Hande Erçel, ödül konuşmasında kendisini ve oyunculuğunu eleştirenlere göndermede bulunarak; "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız benim için çok özel çok gurur verici" diyerek sözlerini sonlandırdı.