Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti.

Erçel, annesini son yolculuğunu uğurlarken kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesinin tabutu ile yakalarına kelebek figürleri takmıştı. Annesine 'Kelebeğim' diye seslenen genç oyuncu, annesi için kelebek figürü dövme yaptırmıştı.

"EN SEVDİĞİM"

Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Annesi ile fotoğrafını paylaşan Erçel, "En sevdiğim..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Erçel, annesinin vefatı sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum... Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum... Allah'ım çok zor... Allah sabır versin.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM PUDRA KOKULUM"

Annesi kanser hastalığına yenik düşen oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından anneler gününe dair duygulandıran bir paylaşım yapmıştı. Erçel, 'Kelebeğim' şeklinde hitap ettiği annesiyle pozunu, "Sıcacık, huzur ve gülümseme dolu kucağın... Seni çok özlüyorum pudra kokulum..." notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.