"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM PUDRA KOKULUM"

Erçel, 'Kelebeğim' şeklinde hitap ettiği annesiyle pozunu, "Sıcacık, huzur ve gülümseme dolu kucağın... Seni çok özlüyorum pudra kokulum..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun yürek burkan paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.