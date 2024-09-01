Hande Erçel, Justin Timberlake konserinde
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Justin Timberlake konserine gitti
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Yaz tatilini yurt dışına çıktığı seyahatlerle geçiren Hande Erçel, son olarak soluğu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta aldı.
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Ablası Gamze Erçel ile birlikte tatil yapan Hande Erçel, Justin Timberlake'in konserine gitti.
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Hande Erçel, konserden ve abla - kardeş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.
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Justin Timberlake, şu sıralar 'The Forget Tomorrow World Tour' turnesi kapsamında Avrupa'da bulunuyor.