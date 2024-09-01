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        Haberler Magazin Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile Justin Timberlake konserinde - Magazin haberleri

        Hande Erçel, Justin Timberlake konserinde

        Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Justin Timberlake konserine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:20
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          Yaz tatilini yurt dışına çıktığı seyahatlerle geçiren Hande Erçel, son olarak soluğu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta aldı.

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          Ablası Gamze Erçel ile birlikte tatil yapan Hande Erçel, Justin Timberlake'in konserine gitti.

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          Hande Erçel, konserden ve abla - kardeş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.

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          Justin Timberlake, şu sıralar 'The Forget Tomorrow World Tour' turnesi kapsamında Avrupa'da bulunuyor.

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