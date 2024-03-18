Hande Doğandemir'den Dominik pozları
Oyuncu Hande Doğandemir, Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Doğandemir, tatilinden renkli pozlarını paylaştı
Giriş: 18.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:43
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Hande Doğandemir, tatil için soluğu Dominik Cumhuriyeti'nde aldı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, renkli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Hande Doğandemir, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından Miami'ye geçti.
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Ünlü oyuncu Miami'dende Türkiye'ye döndü.
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Hande Doğandemir, 'Eksik' adlı tiyatro oyunuyla bu akşam, Adana'da sahneye çıkacak.
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