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        Haberler Magazin Hande Doğandemir'den Dominik pozları - Magazin haberleri

        Hande Doğandemir'den Dominik pozları

        Oyuncu Hande Doğandemir, Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Doğandemir, tatilinden renkli pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:43
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          Hande Doğandemir, tatil için soluğu Dominik Cumhuriyeti'nde aldı.

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          Denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, renkli fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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          Hande Doğandemir, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından Miami'ye geçti.

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          Ünlü oyuncu Miami'dende Türkiye'ye döndü.

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          Hande Doğandemir, 'Eksik' adlı tiyatro oyunuyla bu akşam, Adana'da sahneye çıkacak.

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