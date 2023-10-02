Hande Baladın'dan düğün pozu! Milli voleybolcu güzelliğiyle geceye damga vurdu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen başarılı sporcu Ayça Aykaç, geçtiğimiz gün İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Takım arkadaşı Hande Baladın düğüne katıldığı kombiniyle göz kamaştırdı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi.
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Milli Takım arkadaşı Ayça Aykaç'ın düğününe katılan Hande Baladın, o anlardan çekildiği karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Baladın güzelliğiyle geceye damga vurdu.
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Narlıdere'deki "Romarin Wedding & More"da gerçekleştirilen düğüne katılım sağlayan Zehra Güneş, sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından: "Düğün dump #aycamertwedding" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
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Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi olan Hande Baladın'ın pozlarına sevenlerinden 118 binin üzerinde beğeni ve 1000'den fazla yorum geldi.
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İşte Hande Baladın'ın düğün pozları...
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