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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Hande Ataizi, spor salonunda tanışıp aşık olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Ataizi ve Aydoğdu, normalleşme sürecinin ilk günlerinde kendilerini sokağa attı. Uzun zaman sonra temiz hava almak için dışarı çıkan ikili, maskeleriyle yürüyüş yaptı.

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