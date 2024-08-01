Hamza Akman, Danimarka ekibi Sonderjyske transfer oldu!
Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 01.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:27
Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya transfer oldu.
Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Akman, yeni kontrat imzalamamış ve boşa çıkmıştı.
Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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