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        Haberler Spor Transfer Hamza Akman, Danimarka ekibi Sonderjyske transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Hamza Akman, Danimarka ekibi Sonderjyske transfer oldu!

        Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:27
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        İşte Hamza Akman'ın yeni takımı!
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        Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya transfer oldu.

        Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Akman, yeni kontrat imzalamamış ve boşa çıkmıştı.

        Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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