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Karadeniz'de hamsi avı için kritik çağrı! - Güncel son haberler

Karadeniz'de 'hamsi avı yasaklansın' çağrısı

Karadeniz'de avlanabilir hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine, uzmanlardan av yasağı çağrısı geldi

Giriş: 08.12.2022 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Karadeniz'de, avlanabilir boy uzunluğu 9 santimetrenin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine av yasağı çağrısı geldi.

    Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, hamsi stokunun tükenme aşamasına geldiğini belirterek, "Daha da kötüye gitmesini önlemek için hamsi avcılığı en az 1 ay yasaklanmalı" dedi. 

  • Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Karadeniz'de palamut bereketi ile sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Karadeniz'de avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalan hamsinin popülasyonunun olumsuz etkilendiği iddiaları üzerine bu yıl da av yasağı çağrısı geldi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanabilir boy uzunluğunun 9 santimetrenin altındakilerin oranında artış olması nedeniyle geçen yıl İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bölümünde her türlü av aracı ve hamsi avcılığına geçici süreyle yasak getirmişti. 

  • ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, Karadeniz'de hamsi stokunun tükenme aşamasına geldiğini kaydederek şunları kaydetti:

  • "Karadeniz'de son 5-6 yıldır hamsi stoklarıyla ilgili sıkıntımız var. Bu stokların azalmasındaki ana neden de Gürcistan'daki hamsi katliamından kaynaklanmaktadır. Bu Gürcistan'da katliamı yapan da yine bizim balıkçı teknelerimizdir. Bizim balıkçı teknelerimiz Gürcistan sınırına giderek orada çok küçük boylardaki hamsileri avlamakta ve balık unu, balık yağı gibi fabrikalara yollamakta. Çok küçük boylardaki hamsi stoklarını katletmemiz, bir sonraki yıla bir karış gelecek olan hamsilerin bir yıl önce Gürcistan´da yok edilmesine neden oluyor. Şu anda Karadeniz´de neredeyse hamsi stoku yok gibi bir şey. Üzerindeki av baskısından dolayı balıklara büyüme şansı vermediğimizden dolayı şu anda ortalama 7 veya 8 santim büyüklüğünde bir stokumuz var. Tezgahlara 9 santim boyunda bir balık geliyor ama bu gelen balık da bütün gırgır teknelerinde artık elek var."

  • "Bu elekten geçirilmiş ve elek üstünde kalan balıklar piyasaya sürülmekte. Bu da 100 kilo yakalanan balığın 10 kilosu tezgaha geliyor, 90 kilosu ölü vaziyette denize dökülüyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda katliam yapılmakta. Hamsi stoklarını geleceğe taşıyabilmek için gelecekte de çocuklarımızın, torunlarımızın bu Karadeniz´deki hamsi stokundan faydalanabilmesi için mutlak suretle bir önlemin alınması gerekmektedir."

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