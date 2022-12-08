Balık alan Gülizar Ongunyurt da hamsinin yanlış avlanmadan dolayı büyüyemediğini söyleyerek, "Bence hamsiler büyümedi. Bunun da yanlış avlanmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Avcılık için biraz beklenilmesi gerekir" diye konuştu.

Sezai Baştürk de hamsi avının yasaklanması gerektiğini aktararak, "Çünkü bu deniz ürünlerinin korunması gerekir. Şu anda hamsi küçük. Bunun tutulması da bana göre zararlı. İlerleyen yıllarda biz hamsiyi ancak resimlerde görürüz. Çünkü bu şekilde avcılık yapıldığı sürece hamsi biter. Her sene yavru toplanırsa ne olur? Hamsi daha yavrulamaz" dedi. Öte yandan kentteki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu, 50 liradan satışa sunuluyor.