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        Haberler Spor Futbol Hamit Altıntop HT Spor'da! - Futbol Haberleri

        Hamit Altıntop HT Spor'da!

        Hamit Altıntop HT Spor'da! Hamit Altıntop, efsaneleri kadrosuna katmayı sürdüren Türkiye'nin yeni spor kanalı HT Spor'da...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:28
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        Hamit Altıntop HT Spor'da!
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        Schalke'den Bayern Münih'e, oradan Real Madrid'e, sonrasında ise Galatasaray'a uzanan bir kariyer...

        Gurbette doğup kariyerinin zirvesine çıkarken Almanya Milli Takımı'nı reddedip Türkiye'yi seçen bir karakter...

        Milliler, 2008'de "Biz bitti demeden bitmez" efsanesini başlatıp Avrupa üçüncüsü olurken o unutulmaz kadronun değişmezlerinden olan bir yıldız...

        Mesafe tanımaksızın yaptığı vuruşlarla direkleri sallayıp ağları havalandırırken Puskas Ödülü'nü de koleksiyonuna eklemiş usta bir ayak...

        Kramponlarını astıktan hemen sonra Türk futboluna yönetici olarak hizmet etmeye başlamış bir değer...

        Hamit Altıntop, efsaneleri kadrosuna katmayı sürdüren Türkiye'nin yeni spor kanalı HT Spor'da...

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        HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

        8 Aralık 1982 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğan Hamit Altıntop, futbolculuk kariyerine Schwarz-Weiß Gelsenkirchen Süd takımının altyapısında başladı. Daha sonra TuS Rotthausen'in altyapısına geçen Hamit, ardından ise profesyonel kariyerine adım atacağı Wattenscheid kulübünün yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla Schalke 04 yetkilileri tarafından keşfedilen Hamit, 2003'te 1.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Schalke 04'e transfer oldu. Schalke'de 4 yıl forma giydikten sonra Alman devi Bayern Münih'e imza atan başarılı futbolcu, Bavyera ekibinde de 4 yıl başarıyla top koşturup, 2011'de dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'e bedelsiz transfer oldu.

        Real Madrid'de 1 sezon kalan Hamit Altıntop, 2012 yılında Süper Lig devi Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği 5 sezonda sayısız başarı elde eden yıldız futbolcu, 2017'nin ocak ayında Darmstadt formasıyla Almanya'ya döndü. Hamit, 4 Ocak 2018 tarihinde 36 yaşında futbolculuk kariyerini Darmstadt'da noktaladı.

        16 KUPA KAZANDI

        Hamit Altıntop futbolculuk kariyeri boyunca 16 kupa kazandı. Efsane isim, 2 Almanya Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası, 2 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya La Liga, 2 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Usta ayak ayrıca, 2010 yılında A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a muhteşem bir gol atarken, bu golle FIFA Puskas Ödülü'nün de sahibi oldu.

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