Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        37
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hamit Altıntop: Hedefimiz turu geçmek - Futbol Haberleri

        Hamit Altıntop: Hedefimiz turu geçmek

        A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, EURO 2024 kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların yer aldığı F Grubu'nda favorinin Portekiz olduğunu belirten Altıntop, "İyi bir kura. Baktığımızda Portekiz çok güçlü, Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek, hedefimiz bu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:26 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altıntop: Hedefimiz turu geçmek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldıkları F Grubu için iyi bir kura çektiklerini söyledi.

        Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "İyi bir kura. Baktığımızda Portekiz çok güçlü, Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek, hedefimiz bu. Bu, açık ve net. Ama tabii ki uzun bir süreç var. Umarım oyuncularımız üzerine koyarak ilerler ve hazır bir şekilde haziranda takımla bir arada oluruz. Mart ayında iki hazırlık maçımız olacak. O maçları iyi değerlendirip, en iyi şekilde Dortmund şehrinde, 18 Haziran'da iyi bir başlangıç yaparız. İki maçımızın Dortmund'da olması büyük bir avantaj. 80 bin kapasiteli bir stat. Orada vatandaşlarımızla, futbolseverlerimizle bir arada olmak çok büyük bir avantaj. Bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım, iyi hazırlanmak gerek. Mütevazılığımızı da kaybetmememiz gerekir ki konsantrasyonumuzu yüksek tutalım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Altıntop, "C yolu play-off'undan hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusunu, "Lüksemburg ile çok uzun zaman olmayan süreçte iki defa oynama şansımız oldu. Gürcistan, Yunanistan ve Kazakistan var. Hepsi altyapılarına iyi yatırım yaptı. Hangisi olursa en iyi şekilde futbolumuzu yansıtıp, iyi bir sonuçla turu geçmek istiyoruz. Hedef net." şeklinde yanıtladı.

        "PORTEKİZ BU GRUBUN FAVORİSİ"

        Hamit Altıntop, grubun favorisinin Portekiz olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

        "Portekiz ile Dünya Kupası play-off'una deplasmanda yeni bir hoca, yeni bir kadrolaşma ile çıktık. İki farklı devre oynadık, bir penaltı pozisyonu var, gol olabilirdi. Onları çok fazla tartışmamıza gerek yok. Portekiz, bu grubun favorisi. Portekiz, son 15 yılda inanılmaz mesafe katetti. Sadece oyuncu olarak değil antrenör bazında da çok çok iyi mesafe katettiler. Her turnuvada çok iyi sonuçlar aldılar. 2016'da Avrupa şampiyonu oldular. Bizimle kıyasladığımızda aramızda biraz mesafe var gibi ama günlük futbolda bu, maçtan maça değişebiliyor. Bunu kısa zaman önce Hırvatistan ve Almanya'yı yenerek gösterdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bunu da umarım turnuvada yansıtabiliriz."

        Altıntop, "Grup kuraları çekildiğinde, turnuvada nereye kadar gidebileceğimizi hayal ettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Hayaller üzerinden gitmemiz gerekir mi, evet hayal kurmamız gerekir. Özellikle Almanya'da vatandaşlarımızla birlikte 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Bizim takım çok kıymetli, onlara cesaret vermemiz gerek. Onları doğru uyarılarla, doğru şekilde hazırlamamız gerekir. Her maç çok çok iyi oynamamız gerek. Oyuncularımızın üstün performans göstermesi gerekir ki hayallerimize ulaşalım. Bunu kesinlikle yapabiliriz. İlk hedefimiz grupları geçmek, son 16'ya kalmak. Sonra kısmen de olsa futbol şansı gerekli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Macron'dan kritik Hamas sorusu
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Mehmet Ayan yazdı: Kusursuz kalite kusurlu oyun!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        "Okan bin Ziyad"
        "Okan bin Ziyad"
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa