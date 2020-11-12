Haminne (Serpil Tamur)
Hünkar Yaman’ın annesidir. Haminne yaşlılıktan bazen kafası gidip gelen bir kadındır. Zamanında Süadiye’nin en güzel kızı olmuştur. Artık bakıma muhtaç ve yaşlı bir kadındır. Züleyha’yı çok gelini olarak görmek ister.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminne'si Serpil Tamur kimdir?
19 Mayıs 1944 doğumlu olan Serpil Tamur’un doğum yeri Rodos. Serpil Tamur’un burcu ise boğa.
Türkiye’nin usta oyuncularından birisi olan Serpil Tamur, 1962 sensinde Ankara Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Burada oyunculuk üzerine aldığı eğitim sonrasında Devlet Tiyatrosu’na görev almaya başlayan Serpil Tamur, uzun yıllar sahnede kaldı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik konusunda da oldukça başarılı olan Serpil Tamur, farklı oyunları sahnelenmesinde katkı sağladı.
Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra kendini yönetmenlik alanında da geliştiren Serpil Tamur, Süper Baba ve Unutma Beni gibi efsane dizilerde de yer aldı.
Dizileri ve filmleri
Hayat Güzeldir – 2008
Zeliha’nın Gözleri – 2007
Kurtlar Vadisi Terör – 2007
Kurtlar Vadisi Pusu – 2015
Bebeğim – 2006
Amerikalılar Karadeniz’de 2 – 2006
Akümülatörlü Radyo – 2006
Nehir – 2005
Bir Salkım Üzüm – 2005
Aşkımızda Ölüm Var – 2004
Unutma Beni – 2002
Mert Ali – 2000
Ah Bir Zengin Olsam – 1999
Bizim Aile – 1995
Tanrı Misafiri – 1993
Süper Baba – 1993
Samanyolu – 1989
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!