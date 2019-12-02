Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Hamileliğin çok güzel yanları olduğu gibi bazı zorlukları da vardır. Bunlardan biri mide bulantısıdır. Hamile döneminin belirli zamanlarına göre değişiklik gösteren mide bulantısını evde doğal yöntemler ile geçirebilirsiniz.

Hamilelikte Mide Bulantısı Neden Olur?

Hormon düzeyi

Hassaslık

Yorgunluk

Çoğul gebelik

İlk hamilelik

Ağır kokular

Stres

Vitamin ve mineral eksikliği

Yağlı yiyecekler

Hareket eksikliği

Fazla şekerli yiyecekler

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

1. Bol su içmek

Hamile kadınların mide bulantısı için yapmaları gereken en önemli şey su içmektir. Vücudun susuz kalmaması gerekir. Sabah bulantıları için baş ucunuzda su bulundurmak ve sabah uyanınca su içmek sizin için çok yararlı olacaktır.

2. Egzersiz

Özellikle sabah bulantılarına iyi gelen egzersiz sizi oldukça rahatlatacak. Gün içinde evde yapacağınız bir kaç hareket ve yürüyüşler ile kendinize kolaylık sağlayabilirsiniz.

3. Zencefil

Zencefili yemeklerinizde kullanabilir veya çayını içebilirsiniz. Mide bulantısına evde doğal bir ilaç olan zencefil mide bulantınızı geçirecektir.

4. Hafif yiyecekler tercih edin

Fazla şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Daha hafif ve vitamini bol besinler tüketin. Daha az ve sık yemek yiyerek sağlıklı öğünler yapın.

5. Ağır kokulardan uzak durun

Midenizi bulandıracak ağır parfüm, sigara gibi kokulardan uzak durun. Hamilelik döneminde hassaslaşan koku duyunuz size gelen kokulardan dolayı midenizi bulandırabilir. Bu sebepten dolayı hoşunuza gitmeyen kokuları tercih etmeyin.