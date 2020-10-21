Gebeliğin 11. haftasında anne vücudu hem içerden hem de dışardan büyük bir hızla genişlemeye devam eder. Peki, daha kapsamlı olarak hamileliğin 11. haftasında neler olur? Hamileliğin 11. haftasında bebek gelişimi nasıl olur? Hamileliğin 11. haftasında annede oluşan gelişmeler ve değişimler nelerdir? Merak edilen konular ile ilgili detayları sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 11. HAFTASINDA NELER OLUR?

Hamileliğin 11. Haftası bebeğinizin giderek büyümesi ve gelişimi için çok önemli bir süreçtir. Hem anne hem de bebek hamileliğin 11. haftası itibari ile önemli aşamalar kaydeder.

HAMİLELİĞİN 11. HAFTASINDA BEBEK GELİŞİMİ NASIL OLUR?

11 haftalık bebek boyu şu an 4 cm ancak gelişimi hızlanıyor ve bir hafta sonra boyu şimdikinin 2 katı daha uzun olacak. Büyüklüğü ise takriben olgunlaşmış bir incir kadardır. 11. hafta itibari ile bebeğiniz artık küçük bir insan gibi görünmeye başlamıştır.

Bebeğin anne karnında artan hareketleri sağlıklı bir şekilde geliştiğinin göstergesi olarak kabul edilir ancak bebeğinizin bu akrobatik hareketlerini, 11. haftadan itibaren en az 1-2 aylık bir süre daha geçene kadar hissetmezsiniz.

Hamileliğin 11. haftasında bebeğinizin oluşmaya başlayan diyaframın belli belirsiz kasılma hareketleri hıçkırığa sebep olması ile birlikte, bu hıçkırıkları da 11. haftada henüz hissetmeniz mümkün değildir.

Hamileliğinizin 11. haftasında bebeğinizin gelişimi sürecinde beyni, ciğerleri ve böbrekleri formlarını aldılar ve çalışmaya başladılar bile ayrıca doğuma kadar gelişmeye de devam edecekler.

Bebeğiniz içinde yüzdüğü amniyotik sıvıda soluyabiliyor ve idrarını yapabiliyor ayrıca esneyebiliyor, yutabiliyor.

Parmakları birbirinden ayrıldığı için yakında ellerini açıp kapayabilecek, ayaklarını ve göbek bağını tutabilecek. Bununla birlikte tekme atmayı öğrendi ve seviyor.

haftada kaydettiği tüm önemli gelişmelere rağmen yine de cinsiyetine dair bir şey söylemek için henüz erkendir. Ancak hamileliğin 11. haftası, bebeğinizin cinsiyetine göre yumurtalık ya da testislerinin oluşmaya başladığı önemli bir dönemdir.

Hamileliğinizin 11. haftasında iken zaten bebeğinizin kafa yapısı oldukça iyi bir şekilde gelişmiş, yüz kemikleri iyice belirginleşmeye başlamıştır. Kulakları son formuna yakın bir şekil almış ayrıca dil ve damak, ağız yapısı içerisinde yerini alarak burun delikleri ile birlikte bağlantısını kurarak gelişmeye devam eder.

Bu sırada bebeğinizin saç folikülleri, kafa üzerinde bir taç oluşturacak şekilde belirginleşmeye başlar.

Hamileliğinizin 11. haftasında bebeğinizin kafasının, vücut uzunluğunun hala toplam 1/3’ünü oluşturmaktadır ve bu haftadan itibaren vücut hatları daha orantılı ve düzgün bir şekil almaya başlayacaktır.

Henüz hissetmeseniz de 11. haftanın sonlarında anne karnındaki hareketlenme gittikçe artar. 11. haftanın ortalarından itibaren bebeğinizin bütün vücut yapısı ve gelişen organları, kendi fonksiyonlarını gerçekleştirmeye başlar.

HAMİLELİĞİN 11. HAFTASINDA ANNEDE OLUŞAN GELİŞMELER VE DEĞİŞİMLER NELERDİR?

Hamileliğin 11. haftasında mide bulantınız yavaş yavaş azalırken kendinizi daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız ancak mide bulantınızın hafiflemesi sabahları daha aç uyanmanıza sebep olacaktır bu sebeple de bebek ve kendi sağlığınız için iki kişilik yememeli ve kilo kontrolünüze mutlaka dikkat etmelisiniz.

Vücudunuzdaki hormonların değişmesinden dolayı kabızlık ve mide ekşimesi çekiyor olabilirsiniz.

Göbeğiniz hafifçe beliriyor, hatta belki pantolonunuzu kapatırken zorluk çekiyorsunuz. Bu durumun sebebi progestin isimli gebelik hormonudur. Progestin hormonu hamileliğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir ancak şişkinlik, gaz ve geğirmeye sebep olur. Bunun sebebi ise progestinin yumuşak kasları rahatlatması, sindirimi yavaşlatarak besinlerin bebeğinize daha verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamasıdır. Bu hissettiğiniz şişkinlik, özellikle yemekten sonra artabilir. Bu sebeple yemeğinizi yavaş yemeniz, fasulye, kızartılmış besinler, gazlı içecekler ve şekerler gibi gaz üreten besinlerden uzak durmanız size rahatlatacaktır.

Vücudunuzun daha fazla kan, ter, yağ ve amniyon sıvısı üretmeye başlamasından dolayı daha çok su içme ihtiyacı duyacaksınız. Sağlınız için su ve süt gibi faydalı sıvılar tüketmeye özen göstermeli, özellikle karbonhidrat içeren içeceklerden uzak durmalısınız.

Hamileliğinizin 11 haftasında meydana gelen bu değişikliklerin yanı sıra cilt bakımı rutininizde değişmek zorunda kalacaktır çünkü bu haftadan itibaren cildiniz aşırı kuruma ya da yağlanma gösterebilir.

Hamile olan anneleri rahatsız eden diğer bir konu ise, hamilelikte meydana gelecek olan çatlaklar ve doğum izleridir. Bu gibi durumları önlemek için vücudunuza kakao ya da hindistan cevizi yağı bakımı uygulayabilir, böylece cildinizin esnekliğini ve nemini arttırabilirsiniz. Cildinize uygulayacağınız bu bakımlar doğum sonrasında da izlerin kısa süre içinde kaybolmasına yardımcı olacaktır.