Herhalde dünyanın en güzel haberidir kadının anne olacağını duyması ve o haberle birlikte tatlı telaş ve hatta tedirginliklerde başlayıverir birden bire. Sağlıklı bir gebelik geçirecek miyim? Bebeğim sağlıklı olacak mı? Bunun gibi nice sorular gelir anne adayının aklına. Hamile olduğunu öğrenen anne gerek psikolojik olarak gerekse de fizyolojik olarak birçok değişim içerisine girer. Peki, hamilelikte yaşanan değişimler nelerdir? Bu yazımızda hamileliğin hafta hafta anne üzerindeki değişimleri ve ilerleyen her hafta içerisinde neler olacağı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşmak olacak. İlkyazımız hamileliğin 1. haftasında neler olur? Detayları aşağıda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 1. HAFTASINDA NELER OLUR?

Hamilelikte ilk haftalar bebek bekleyen anne ve baba adayları için yoğun bir şekilde yaşanan duygusal bir dönemdir. Yeni aldıkları bu haber ebeveynler için çok önemli ve heyecan vericidir. Öncelikle döllenme gününün tam olarak saptanması ilk günlerde mümkün olmadığı için gebeliğin başlangıcı olarak son adet döneminin ilk günü kabul edilir. Bu süreç içerisinde gerek annenin rahim içinde oluşacak olan bebek ile ilgili gerekse de annenin fizyolojik olarak bütün vücudunda farklılıklar yaşanmaya başlayacaktır. Peki, 1 haftalık gebelik döneminde neler olacak, ilk hamilelik belirtileri nasıl karşınıza çıkacak, bütün bu detayları yazımızın devamında görebilirsiniz.

HAMİLELİKTE İLK HAFTA YAŞANANLAR

Hamile kaldığınızı öğrenmeden bir önceki gün kanınızda dolaşan ve kadınlık hormonu olan ostrojen ve progestin miktarında artış olur ve potansiyel döllenmiş yumurtaya daha sağlıklı bir zemin hazırlamak için verimli ve kan bakımından zengin bir duvarla kaplanmak üzere rahminizi harekete geçirir.

Bunun yanı sıra yumurtalıklarınızdaki folikul ismi verilen sıvı dolu keselerde yumurtalar olgunlaşmaya başlar.

Bu haftanın başında ki genellikle 28 günlük adet döngüsünün 14. günü civarında olarak hesaplanan süreç içerisinde yumurtlama oluşur. Yumurtalarınızdan biri folikülünden çıktı ve yumurtalığınızda ilerleyerek döllenme olayının gerçekleştiği fallop tüpüne ulaşır.

Gelecek 12 ile 24 içerisinde, partneriniz tarafından dışarı atılan 250 milyon spermden biri vajinanız boyunca yüzerek serviksten yani rahimin vajinaya açıldığı yerden geçip rahminize girecek ve fallop tüpüne ulaşıp yumurtaya girmeyi deneyecek. Başarabilirse bu yumurta döllenecek. Bu yolculuk sırasında hayatta kalan 400 spermlerden yalnızca bir tanesi yumurtanın zarını delmeyi başararak girişi sağlayacak.

Spermin yumurtaya giriş sağlamasından sonraki 30 saat boyunca, sperm ile yumurtanın hücre çekirdekleri genetik malzemeyi karıştırmak için birleşecek. Burada bebeğin cinsiyetini belirleyen sperm eğer bir Y kromozomu taşıyor ise, bebeğiniz erkek olacak; eğer X kromozomunu taşıyor ise, bu durumda da bir kız çocuğunuz olacaktır.

Yumurta kanalından rahime olan 3 ile 4 günlük yolculuğunda, döllenmiş yumurta yani zigot 16 özdeş hücreye bölünecek ve rahime ulaşan zigot artık morula olarak adlandırılmaya başlar. Morula 1, 2 gün sonra rahimde oluşan katmana yerleşerek, inanılmaz gelişimini ve dönüşümünü mucizevi bir şekilde devam ettirecek.

ANNE ADAYLARINDA GEBELİĞİN İLK GÜNLERİ YAŞANANLAR

Adet sürecinizdeki son adet periyodunuz 12 ile 16 gün önce başlamıştı yani büyük ihtimalle şu an yumurtlama sürecinin içerisindesiniz veya yakın zamanda yumurtlama başlayacak.

Hamilelik süreç olarak her ne kadar 38 hafta sürse de, yumurta ve spermin birleşme vakti tam olarak bilinemediği için, doktorlar hamilelik sürecini son adet periyodunuzun başlangıcından 40 ile 41 hafta olarak değerlendiriyor. Bundan dolayıdır ki döllenme oluştuğunda kesin olmamakla birlikte 2 haftalık hamile sayılabiliyorsunuz.

Hamile kalabilmek için zamanlama gerçekten çok önemli bir kavramdır. Şansınızın yüksek olması için adet döngünüzde yumurtlamadan önceki 72 saat ile yumurtlamadan sonraki 24 saat arasında mutlaka kaliteli bir cinsel birlikteliğe girmeniz gerekir. Bu sayede spermin 72 saatlik ve yumurtanın 24 saatlik kaliteli oldukları ömürlerini birbirlerine daha uyumlu hale getirmiş olursunuz.

Siz ve partneriniz gergin olmamalısınız ve bu gerginliği ortadan kaldırabilmek için, hamile kalmanın ortalama ne kadar sürdüğü hakkında araştırmalı ve fikir edinebilirsiniz. Birçok çift ancak uzun süre denemeden sonra hamileliğini ilan edebiliyorlar. Bu yüzden sabırlı olmanız gerekmektedir.

Eğer hamile kalma çabalarına girdiyseniz ve hala alkol, sigara veya ilaç tüketiminize son vermediyseniz şu an kesinlikle bunun tam zamanı. Çünkü vücudunuz bebek için mümkün olduğunca en uygun halde ve sağlıklı olmalı.

Ayrıca bebeğinizin doğumu ile ilgili hata riskini en aza düşürmek için doktorunuza danışarak folik asit ve vitamin takviyesine başlayabilirsiniz.