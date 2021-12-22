Hamile müşterisini zorla araçtan indirdi

"Hamileyim aracı daha yavaş kullanır mısın" dedi, zorla taksiden indirildi.

SHOW Haber'in özel haberine göre; İstanbul'da 9 aylık hamile Yasemin Başhasanoğlu, taksiye bindi başına gelmeyen kalmadı.

Aracı hızlı kullanan şoförü uyaran hamile kadın, zorla araçtan indirildi, o anlar kameraya yansıdır. Hakaretler savuran şoförün para üstünü vermediği görüldü.