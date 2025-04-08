Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama! | Son dakika haberleri

Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama! | Son dakika haberleri

İstanbul Şişli'de, öldürülen ve hamile olan Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de, Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

4 ŞÜPHELİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." “GEREĞİ YAPILDI”

İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı❗



Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda;



6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de Gültekin Gezer ve Kader… pic.twitter.com/9AKEZRGu5V — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 8, 2025 İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü! Haberi Görüntüle SORGULANMAK ÜZERE İSTANBUL'A GETİRİLDİLER Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Sezer'in katilleri İstanbul’a getirildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Edirne Uzunköprü’de yakalanan katil zanlıları A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.