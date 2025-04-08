Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama! | Son dakika haberleri

        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katından öldürülen ve hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Sezer'in katillerinin yakalandığını açıkladı. Şişli'de bir apartmanın zemin katından öldürülen ve hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Sezer'in katilleri İstanbul'a getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Şişli'de, öldürülen ve hamile olan Kader Küçükcoşkun ile Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de, Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun’un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı.

        4 ŞÜPHELİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

        A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin."

        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Haberi Görüntüle

        SORGULANMAK ÜZERE İSTANBUL'A GETİRİLDİLER

        Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Sezer'in katilleri İstanbul’a getirildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Edirne Uzunköprü’de yakalanan katil zanlıları A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Habertürk Anasayfa