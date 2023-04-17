Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Hamile kadına kapkaç şoku!

İstanbul'da yaşandı! Hamile kadına kapkaç şoku

İstanbul'da kapkaç dehşeti yaşandı. Zanlıların hedefi ise 5 aylık hamile bir kadın oldu. Avcılar'da yaşanan olayda bebek arabasıyla yürüyen Yağmur Şeneroğlu adlı kadının cep telefonu bir şüpheli tarafından çalındı

Giriş: 17.04.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Hamile kadına kapkaç şoku!
Hamile kadına kapkaç şoku!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Avcılar'da 5 aylık hamile olan Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasıyla yürüdüğü sırada, arkasından sessizce yanaşan şüpheli cebindeki cep telefonunu alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Nisan'da saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Hastaneye gitmek için evden çıkan 5 aylık hamile Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasındaki 2 yaşındaki kızı ile kaldırımda ilerlerken arkasından sessizce yanaşan şüpheli, Şeneroğlu'nun cebindeki telefonu alarak uzaklaştı. Saniyeler sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelinin peşinden gitti.

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR ARTIK"

Telefonu çalınan Yağmur Şeneroğlu'nun yakını Servet Şeneroğlu, "Hastaneye gitmek için evden çıkıyor, kayınpederi onları arabasıyla hastaneye götürecekti. Kamera kaydına baktık. Takip ediyor, yaklaşıp cebinden telefonu alıyor. Emniyete gittik. Şahintepe ve Güvercintepe mahallelerinde son bir haftadır benzer olaylar olmuş. Yengem korktuğu için hastaneye gidemiyor. Dışarı çıkmaya korkuyor artık" ifadelerini kullandı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı
Güney Kore ile ABD'den ortak hava tatbikatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.