"TANIYANA KADAR SANA BİR ANTİPATİM VARDI"

Selen Görgüzel Alkan’ın “O güne kadar bana sinir oluyor muydun?” sorusuna Canan Hoşgör, “O güne kadar bir antipatim vardı. sonuçta tanımıyordum, eski kocamın yeni karısı... Davet ilk geldiğinde reddettim. Sonra çocuklarla konuştuğumda onlar 'gelsen ne güzel olur' deyince, evet dedim. Çocuklar bunu istiyorsa ne olacak ki? Onların mutluluğu her şeyden önemli dedim ve gittim” yanıtını verdi.