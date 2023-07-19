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        Haberler Yemek Yapma Hamburger Köftesi Tarifi: Hamburger Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hamburger köftesi tarifi: Hamburger köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Fast-food hem yetişkinler hem de çocukların severek tükettiği yiyecekler arasında. Dışarıdan alınmış bir fast-food, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için çok fazla tercih edilmiyor. Özellikle çocukları için evde güzel bir fast-food hazırlamak isteyenler anneler, internet üzerinden hamburger köftesi tarifini inceliyor. Hamburger köftesi evde yapıldığında, içinde hangi malzemelerin olduğu ve ne içerdiği konusunda gönüller rahat olunca annelere de bol bol hamburger köftesi yapımı hakkında araştırma yapmak kalıyor. Hem kendiniz hem de çocuklarınız için lezzetli mi lezzetli bir hamburger köftesi yapmak istiyorsanız, "Hamburger köftesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

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        Giriş: 19.07.2023 - 14:38
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        Hamburger köftesi tarifi
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        İşte orijinal hamburger köftesi tarifi ve hamburger köftesi malzemeleri

        • Kaç kişilik: 5 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 15 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 450 kcal

        Hamburger Köftesi Malzemeleri

        • 500 gram dana döş kıyma
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 yemek kaşığı galeta unu
        • 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
        • 1 yemek kaşığı hardal
        • İsteğe bağlı olarak sarımsak tozu, kimyon, kekik

        Hamburger Köftesi Nasıl Yapılır?

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        Yapılış-1

        • Orta boy büyüklükte bir derin kaba kıymayı koyun. Üzerine 1 adet yumurta kırın.
        • Kıymayı hafifçe karıştırın ve yoğurun. Ancak evde hamburger köftesi tarifinde kıymayı çok fazla yoğurmamanız gereklidir. Sadece malzemelerin yeterince iç içe geçtiğinden emin olun.
        • Bu işlemin hemen ardından tuz, karabiber, galeta unu ve üzüm pekmezi ilave edin. İsteğe bağlı olarak hardal, sarımsak tozu, kimyon ve kekik ekleyebilirsiniz. Ancak etin tadını en iyi şekilde almak için çok fazla baharat atılmaması önerilir.
        • Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan ve biraz yoğurduktan sonra 5 eşit parçaya bölün.
        • Hamburger köftesinin yuvarlak boyutlarını oluşturmak için bir kavanoz kapağından yardım alabilirsiniz. Kavanoz kapağı ile biraz yaydığınız harcın üzerine hafifçe bastırın ve şeklini oluşturduktan sonra kapaktan ayırın.
        • Her hamburger köftesini yağlı kağıt üzerine koyun ve üzerini örtün.
        • Yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin. Dilerseniz daha uzun süre dolapta bekletebilir, kızartacağınız zaman dolaptan çıkarabilirsiniz. Ancak aynı gün tüketilmesine özen gösterin.
        • Ardından hafif yağlanmış tavada altı ve üstü kızarana kadar pişirin.
        • Hamburger köftesi tarifinin en önemli püf noktalarından biri, kıymanın dana döş etinden tek çekim olması gerektiğidir. Ayrıca kullanacağınız hamburger ekmeğinden biraz daha büyük köfteler hazırlamaya özen gösterilmelidir çünkü köfteler kızardıkça bir miktar küçülür.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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