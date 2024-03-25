Hamas: Netanyahu, Refah'a saldırıda ısrar ederek uluslararası uyarılara meydan okuyor

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Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatma yönünde ısrarcı olmasının tüm uluslararası uyarılara meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı imha savaşını tırmandırarak siyasi hedeflerine ulaşmak için dini söylem kullanmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun açık bir şekilde uluslararası uyarılara meydan okuduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Netanyahu'nun Refah'ta suç işleme niyetini teyit etmesi, kentte herhangi bir askeri operasyona karşı uyarıda bulunan tüm uluslararası tavırlara yönelik bir meydan okumadır" ifadelerine yer verildi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a gireceğiz ve kesin zafere ulaşacağız" demişti.

Netanyahu, Tevrat inancına göre Yahudilerin, Purim Bayramı'nda yendiği İran Kralı Ahaşveroş'un veziri Haman'a gönderme yaparak, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracaklarını söylemişti. Başbakan Netanyahu, modern İran'ın Yahudilerin devletini yok etmeye çalıştığını iddia etmişti. İSRAİL, REFAH'A SIK SIK HAVA SALDIRISI DÜZENLİYOR İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı. İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 Filistinli yaralandı. *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.