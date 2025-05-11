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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak | Dış Haberler

        Hamas, Washington yönetimiyle görüşmesi sonucu ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını açıkladı

        Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 23:15 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:09
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        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
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        Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

        Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı.

        Hamas açıklamasında, "yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için" hazır olduğunu vurguladı.

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        Hamas hareketi, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti.

        Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda, Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan İsrailli esir Alexander'ı Başkan Donald Trump'ın bölgeyi ziyareti sırasında iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakabileceğini söyledi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın toplantıya katılan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Netanyahu, Hamas'ın ABD vatandaşı İsrailli esir Idan Alexander'ın serbest bırakılma ihtimalini "memnuniyetle" karşıladı.

        KAN'ın haberinde, İsrailli esir Alexander'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin yeniden başlaması karşılığında serbest bırakılacağı öne sürüldü.

        İSRAİL BİLGİNİN KENDİLERİYLE PAYLAŞILDIĞINI DUYURDU

        İsrail, ABD'nin Hamas'ın Amerikan-İsrail çifte vatandaşı esir Idan Alexander'i bırakma niyetinde olduğunu kendilerine bildirdiğini duyurdu.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın "herhangi bir karşılık ve koşul olmaksızın Gazze Şeridi’nde tutulan söz konusu Amerikan vatandaşı esiri serbest bırakacağı bilgisini" Tel Aviv yönetimi ile paylaştığı aktarıldı.

        Açıklamada, "ABD, bu hamlenin, esirlerin Witkoff'un önerdiği (ateşkes) taslak uyarınca serbest bırakılması için müzakerelerin önünü açması beklentisini İsrail'e bildirdi." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in Witkoff planı çerçevesinde esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlamasına hazırlık yaptığı belirtildi.

        Ayrıca müzakerelerin İsrail politikasına göre, "ateş altında, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığıyla gerçekleşeceği" öne sürüldü.

        Öte yandan İsrail basını, Hamas’ın Washington yönetimiyle Idan Alexander’ın serbest bırakılması için görüştüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’un yarın İsrail'e geleceğini yazdı.

        Witkoff’un Idan Alexander'in serbest bırakılmasından önce ayrıntıları netleştirmek üzere bölgeye geleceği aktarıldı.

        Öte yandan, İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan bir İsrailli kaynak, Tel Aviv yönetiminin "ABD'nin Hamas ile yürüttüğü görüşmeden bilgisi olmadığını" aktardı.

        İsrail Hayom gazetesi, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze'ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti. Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmayacağını iletti.

        Aynı şekilde, Walla internet sitesi, Gazze'deki esir Alexander serbest bırakılması geçici bir ateşkes sağlanması gerekeceğini ancak bunun sadece saatler süreceğini belirtti. Witkoff'un İsrail'i ziyaretinde esirin serbest bırakılması sürecini görüşeceği belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 3 aşamadan oluşması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sona ererken ateşkesin uzatılması için yeni bir taslak sunmuştu.

        Witkoff'un ateşkes taslağının içeriğine ilişkin resmi detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı.

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