05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Amerikan CNN televizyonuna konuştu.
Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ve daha önce Savunma Bakanı olarak da görev yapan Dehkan, "İran'ın yanıtı kesinlikle askeri olacak ve askeri alanları hedef alacak" ifadelerini kullandı.
Dehkan, "Bir şey söylememe izin verin. Liderliğimiz resmi olarak asla savaş istemediğini ve istemeyeceğini açıklamıştı. Savaşı başlatan Amerika oldu. Bu nedenle hareketleriyle uyumlu reaksiyonları kabul etmeliler. Bu süreci Amerikalılar için bitirebilecek tek şey vurdukları darbeye eşdeğer bir darbe almaları olacak. Ondan sonra yeni bir döngü istemeyecekler" ifadelerini kullandı.
Trump'ın İran'a ait 52 sahanın hedef alınabileceğine yönelik açıklamalarını 'gülünç' bulduğunu belirten Dehkan, "Trump uluslararası hukuku bilmiyor. BM tasarılarını tanımıyor. O gerçek bir gangster ve kumarbaz. O bir politikacı değil, akli dengesi yok" ifadelerini kullandı.
Trump'ın İran'ın kültürel merkezlerinden birini vurması halinde ne olacağının sorulması üzerine Dehkan, "Kesinlikle, hiçbir ABD askeri, hiçbir ABD siyasi merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmaz. Bunlar bizim için ulaşılabilir" dedi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin çok büyük bir hata yaptığını söylemiş, ABD Başkanı Trump ise Amerikan varlıklarının hedef alınması durumunda ABD'nin İran'ı çok sert ve çok hızlı bir şekilde vuracağını söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!