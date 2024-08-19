Haluk Levent ve Zakkum, Tavas Zeybek Festivali'ne renk kattı
Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali'nde Tavaslılarla buluşan Haluk Levent ve Rock müziğin sevilen grubu Zakkum, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı
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Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşku ve geniş katılımla sona erdi. Zeybek kültürünün dünya çapında tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, dört gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin ilk gününde, yerel sanatçılar sahne alarak festivalin coşkusunu başlattı.
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Farklı yaş gruplarından oluşan ekiplerin sergilediği zeybek gösterileri ise izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu gösteriler, hem geleneksel hem de modern zeybek figürleriyle doluydu ve festivalin ana teması olan Zeybek kültürünü başarıyla yansıttı.
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Festivalin ikinci gecesi, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir'in sahne almasıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Güçlü sesi ve enerjik performansıyla izleyicileri büyüleyen Kandemir, Tavaslılara unutamayacakları bir konser deneyimi sundu. Sanatçının sahnedeki performansı, festivalin en çok konuşulan anılarından biri olarak hafızalara kazındı.
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ZAKKUM GRUBUNDA ÇOŞKULU PERFORMANS
Festivalin üçüncü gününde ise Rock müziğin sevilen grubu Zakkum sahne aldı. Popüler şarkılar ve akustik performanslarla izleyicilere keyifli anlar yaşatan grup, Tavaslılardan büyük alkış aldı. Konserin sonunda Zakkum üyeleri, Tavas'ı çok sevdiklerini belirterek bu güzel şehirde sahne almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.
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FİNALDE HALUK LEVENT RÜZGARI
Festivalin son gününde, ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konserde Levent, birbirinden güzel şarkılarını Tavaslılar için seslendirdi. Muhteşem bir kalabalığın katıldığı konser, festivalin en coşkulu anlarından biri oldu ve unutulmaz bir finalle sona erdi.
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Festival süresince, Tavas'ta çeşitli yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar, hem katılımcılara hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmaların ardından kazananlara ödülleri takdim edildi ve festivalin renkli atmosferine katkı sağlandı. Festival boyunca Bağlar mevkiinde kurulan stantlar, hem yerel esnafın ürünlerini tanıtmasına olanak sağladı hem de katılımcılar için keyifli bir alışveriş deneyimi sundu. El işi ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürünü barındıran stantlar, festivalin en ilgi çekici unsurlarından biri oldu.
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TAVAS BELEDİYESİNE DESTEK
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivalin sadece kültürel zenginlikleri tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda esnafa da kazanç sağladığını belirtti. Festival süresince esnafı ziyaret eden Tatık, halkın ve esnafın memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. Başkan, festivalin ekonomik olarak da bölgeye katkı sağladığını ifade ederek, önümüzdeki süreçte festivali uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini söyledi.