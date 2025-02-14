Haluk Levent'ten, Gazze'ye destek: Konser gelirini bağışlayacak

Haluk Levent, 30 Nisan’da İstanbul’da vereceği konserin tüm gelirini Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıkladı.

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"GAZZE, GAZZELİLERİNDİR"

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Departmanı Sosyal Yardım Bölümü Direktörü Maher Nasser ile yaptığı görüşmeden bazı fotoğrafları da paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "30 Nisan'da İstanbul'da vereceğim konserin tüm gelirini, Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucu BM'nin Gazze yardım fonuna bağışlayacağım. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki aktivist ve sanatçılardan bu konuda destek bekliyorum. Unutmayalım, Gazze, Gazzelilerindir"