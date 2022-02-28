Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Haluk Levent ve Ömür Gedik, önceki gün Suadiye'deki bir açılışa gitti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Levent, "Bugüne kadar estetik yaptırdınız mı?" sorusuna gülümseyerek "Estetikli halim buysa estetiksiz halimi düşünemiyorum!" yanıtını verdi.

53 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Estetik yaptırsam kalçama yaptırırım!" sözleriyle güldürdü.

"5 TIR YOLA ÇIKACAK"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri harekat başlatmıştı. AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent konuyla ilgili de konuştu.

AFAD ile ortaklaşa yardım çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Levent, yakın zamanda 5 TIR'ın yola çıkacağını belirtti.

"SAVAŞI DURDUR!"

Geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu Korosu ile sahneye çıkan Haluk Levent, muhabirlerin, "Putin'e seslenseydiniz ne derdiniz?" sorusuna ise "Beni dinlemez ama yine de sesleniyorum; savaşı durdur!" yanıtını verdi.

Ömür Gedik de dernek olarak savaştan etkilenen hayvanlar için de mama yardımı yapmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.