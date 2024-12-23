Haluk Levent: Okul yaptırmaya devam edeceğiz
Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin yaptırdığı 20'nci okul olan Aktepe Ortaokulu'nu teslim ederek; "Eğitim-öğretime koşulsuz tam destek" dedi
Giriş: 23.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:33
Ahbap Derneği'nin yaptırdığı 20'nci okul olan Hatay'daki Aktepe Ortaokulu’nu teslim etti.
Açılış törenlerine katılan Haluk Levent, 2025'te okul yapımlarına devam edileceğini dile getirirken; "Bu ülkenin aydınlık yarınlarına ve gençlerine destek vermeye, onlarla birlikte yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Eğitim - öğretime koşulsuz tam destek" dedi.
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