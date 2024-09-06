Haluk Levent'in hayatı komedi

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Doktorunun tavsiyesi üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksuna giren Haluk Levent’in hayatından bir kesit, komedi türünde beyazperdeye yansıtılacak.

'Yollarda Vururum Seni' adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı. Yapımcılığını KEM Yapım'ın üstleneceği bu projede, Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.

Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı Haberi Görüntüle

KEM Yapım'ın yapımcılığında hayata geçecek olan film, Haluk Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak. Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, Levent’in enerjik ve keyifli kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

Filmde Haluk Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncunun seçimi, projenin başarısı için büyük önem taşıyor. Bu sebeple, Levent’e benzer bir fiziksel ve ruhsal özelliklere sahip yetenekli bir oyuncu arayışına başlandı.