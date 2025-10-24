Habertürk
        Haberler Magazin Haluk Levent: Bu soykırımı lanetliyoruz

        Haluk Levent: Bu soykırımı lanetliyoruz

        Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına; "Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:20
        "Bu soykırımı lanetliyoruz"
        Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Levent, hayranlarıyla buluştu.

        Haluk Levent, "Uçak", "Aşkın Mapushane" ve "Dağlar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türküler seslendirdi, sahneye davet ettiği hayranlarıyla halay çekti.

        Sosyal medyadan kendisine mesaj atarak, "Elfida" isimli şarkıyı birlikte söylemek istediğini dile getiren engelli hayranı Sultan'ı unutmayan Levent, sahneden inerek genç kızın yanına gitti.

        Sultan ile "Elfida" şarkısında düet yapan ünlü şarkıcı dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

        Sahnede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Levent, "İnsanlar, çocuklar öldürülüyor. Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

        #Haluk Levent

