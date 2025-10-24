Haluk Levent: Bu soykırımı lanetliyoruz

Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Levent, hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent, "Uçak", "Aşkın Mapushane" ve "Dağlar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türküler seslendirdi, sahneye davet ettiği hayranlarıyla halay çekti.

Sosyal medyadan kendisine mesaj atarak, "Elfida" isimli şarkıyı birlikte söylemek istediğini dile getiren engelli hayranı Sultan'ı unutmayan Levent, sahneden inerek genç kızın yanına gitti.

Sultan ile "Elfida" şarkısında düet yapan ünlü şarkıcı dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Sahnede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Levent, "İnsanlar, çocuklar öldürülüyor. Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.