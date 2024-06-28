Haluk Bilginer, 'The Veil'de konuk oyuncu
Haluk Bilginer, Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 6 bölümlük 'The Veil'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti
Haluk Bilginer, 'The Veil' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Steven Knight'ın yönettiği dizide Bilginer, 'Mr. Demir' karakterini canlandırdı.
Emmy ödüllü Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 6 bölümlük 'The Veil'de Yumma Marwan, Dali Benssallah, Josh Charles rol alıyor.
Dizinin afişinde İstanbul'dan da görüntülere yer verildi.
Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiği 'The Veil', iki kadın arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyunu konu ediniyor.