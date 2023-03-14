ÖDÜLLERİ

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı ödüle layık bulundu. İşte o ödüllerden öne çıkanlar:

Afife Tiyatro Ödülleri, En iyi erkek oyuncu, Histeri; Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen, Aldatma; 1997 yılında ÇASOD, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 1998 yılında Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Neredesin Firuze.

Haluk Bilginer, 1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 haziran 2006'da evlendi. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift 2012 yılında boşandı.