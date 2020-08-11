Bazı kişiler sürekli ağrılardan, yorgunluktan bacaklarının tutmamasından, kollarını kaldıramadığından ve huzursuzluktan şikayet etmektedir. Bu durum bir halsizlik ve bezginlik yaratabilir. Bu durumun adı asteni ya da debilitedir. Etken olan faktörler ile oluşan şiddet orantısızdır. Akıl ve beden yorulması ile gelişmiş bir yorgunluktur. Fiziksel bir etki ya da psikolojik bir etki ile de ortaya çıkabilmektedir. Ankisiyete ve depresyon belirtilerinin görülen en önemli semptomudur.

Halsizliğin geçmesi için yapılacak şeyler

Özellikle uykunun sağlıklı bir şekilde alınması gereklidir. Uykuyu kaçıran etkenlerden uzak durmak gerekir.

Kahve çay gibi uyku açıcı uyarıcı içecekler tüketimi azaltılmalıdır. Kalbe ve beyne oksijen gitmesine neden olacağından az tüketilmelidir.

Karbonhidrat alımı çok fazla yapılmamalıdır ağırlık vererek hazmı zorlaştırdığı için yorgunluk yapar.

Bol su tüketimi sağlamak gereklidir. Özellikle içine sıkılan limon ile halsizliğe fayda sağlar ve zihni açar.

Aşırı cep telefonu ile konuşmamak gereklidir. Halsizlik yapan bir etkisi olduğu söylenmektedir.

Aşırı sıcak su ile duş yapmamalı kan dolaşımını yavaşlatacağı için halsizliğe neden olmaktadır.

Kola gibi asitli içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Baş ağrısı ve yorgunluk yapar.

Aşırı gürültülü ortamlarda bulunmak halsizlik yaparak enerji düşüklüğüne neden olmaktadır.

Sürekli bulunulan ortamın havalandırılması gereklidir. Küf kokusu olan ve nemli ortamlar halsizliğe neden teşkil eder.

Bazı bitki çayları ile halsizliğe fayda sağlamak mümkün olmaktadır. Özellikle ginseng çayı, biberiye çayı ve ısırgan otu çayı vücut direncini artırarak enerji vermektedir.

Gün içerisinde hareket halinde olmak, bazı egzersizler yaparak enerjiyi artırmak mümkündür.