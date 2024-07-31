Halsey: Müziğe döndüğüme pişmanım!
Geçen hafta yeni şarkısı 'Lucky'nin klibini yayınlayan Halsey, bazı hayranlarının müziğini eleştirmesi üzerine, döndüğüne pişman olduğunu söyledi
- 1
Geçen hafta yeni şarkısı 'Lucky'nin klibini yayınlayan Halsey, aldığı olumsuz eleştiriler sonrası memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan sanatçı, "ara sıra kendisinden ne kadar nefret ettikleriyle veya ne kadar berbat olduğuyla ilgili fikirlerini dile getiren" hayranlarından şikayet etti.
"Kendi hayranlarım bana gezegendeki diğer insanlardan çok daha kötü davranıyor" diyen Halsey, "Hepiniz için konuşmuyorum elbette. Eskiden bana berbat şekilde yaklaşan bir azınlıktı, ama şimdi öyle görünüyor ki çoğunluk sadece ara sıra benden ne kadar nefret ettikleri ya da ne kadar berbat olduğuma dair fikirlerini dile getirmek için ortalıkta dolaşıyor" dedi.
- 2
"BENİ MUTLU ETMEYEN HİÇBİR ŞEYİ YAPMAYACAĞIM"
"Nezaketten, sempatiden, sabırdan ya da açıkçası terbiyeden tamamen yoksun bir alanda yer almayı istemek zordur. Özellikle de tam da bu olayın gerçekleşeceği korkusuyla etkileşimlerden yıllarca saklandıktan sonra" diyen şarkıcı, "Neredeyse hayatımı kaybediyordum. Artık beni mutlu etmeyen hiçbir şeyi yapmayacağım. Manevi olarak bunu karşılayamıyorum" ifadesini kullandı.
- 3
"DÖNDÜĞÜME PİŞMANIM"
Halsey'in hangi eleştirilerden rahatsız olduğu tam olarak bilinmiyor. 2022'de 'lupus' (kelebek hastalığı) ve nadir görülen T hücreli lenfoproliferatif bozukluk teşhisi konulduktan sonra müziğe dönmenin heyecanını yaşayan şarkıcı, 'Lucky' şarkısına aldığı dinleyici reaksiyonlarından tatmin olmamış gibi görünüyor.
Olumsuz eleştiriler, Halsey'in müziğe dönme kararından pişman olmasına neden oldu.
"Hastalandığımda düşünebildiğim tek şey iyileşmek ve böylece geri dönüp tekrar bu işin bir parçası olabilmekti" diyen Halsey, "Ama döndüğüme pişman oldum" diye ekledi.
-
- 4
'Lucky', Halsey'in şimdilik çıkış tarihi olmayan beşinci albümünün ilk single'ı. Şarkı, Britney Spears'ın 2000'de çıkan single'ıyla aynı adı taşıyor. Halsey, Spears'ın kendisine şarkı için onay verdiğini iddia etti.
Klip için Spears'ın görsellerinden ve şöhretin her zaman göründüğü gibi olmadığını öne süren konseptinden ilham aldı.
- 5
"BEN DEĞİLDİM"
Klibin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Spears, X platformunda bu tasvirin kendisini rahatsız ettiğini ve onu "yüzeysel bir pop yıldızı" gibi gösterdiğini iddia etti. Ancak gönderisini hızla sildi ve bunun yerine "Sahte haber!" mesajını attı. Spears, "Telefonumdaki ben değildim. Halsey'i seviyorum ve bu yüzden mesajı sildim" diye yazdı.
- 6
Halsey, Spears'ın mesajına, "Ben de Britney'i seviyorum! Her zaman sevdim ve hep seveceğim. İlham almanın ne demek olduğunu anlamamı sağlayan ilk kişi sen oldun. Ve sen bana her gün ilham vermeye devam ediyorsun" karşılığını verdi.
-