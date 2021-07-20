"ALEV HAYATIMI YAZIYORDU"



Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan 26 yaşındaki şarkıcı, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söyledi.



Halsey, "Hayatım hakkında bir film yazıyordu, bir biyografi, bu yüzden birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece gerçekten halka açık bir yere birlikte gittik. Ayrılırken paparazzi, hayranlar tarafından adeta yutuldum. Her şey çok dramatikti, bir film sahnesi gibi. Omzumun üzerinden baktım ve 'Aman Tanrım, hoşça kal bile demedim!' diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve onu bir daha asla göremeyeceğim, onu hayatını mahvedemeyecek kadar çok seviyorum ve onu tüm bu çılgınlığın içine sürükleyecek kadar çok seviyorum.' dediğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.