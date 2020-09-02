Halkbank sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Halkbank işe alım sınav sonuçları için detaylar haberimizde...

HALKBANK SINAV SONUÇLARI 2020

Halkbank sınav sonuçları için https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşabileceksiniz.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.