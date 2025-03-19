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        Haberler Spor Voleybol Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'altın setle' Dörtlü Final'de! - Voleybol Haberleri

        Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'altın setle' Dörtlü Final'de!

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Polonya'nın PGE Projekt Varşova takımına 3-0 yenilmesine rağmen, altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:29
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        Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de!
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Projekt Varşova'ya 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

        Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 yenmeyi başaran Halkbank, başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kaybetti.

        İlk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başaran ve altın seti 15-12 kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

        Mücadelenin en değerli oyuncusu Halkbank'ın Hollandalı smaçörü Dick Kooy seçildi.

        Halkbank, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia-Mint Vero Volley Monza eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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