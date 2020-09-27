Salon: Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Hatice Yıldız Özmen

Halkbank: Walsh, Berger, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Done, Murat Karakaya)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Berke Ali Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Erenhan Can, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar)

Setler: 25-15, 25-13, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)