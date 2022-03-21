Halk TV ile yolları Youtube mu ayırdı?

Halk TV'den bugün yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin çıkan haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Halk TV, kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken, uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak, tüm ekran yüzlerinden kişisel Youtube kanallarında yaptıkları paralel yayınlara son vermelerini istedi. Özlem Gürses ile Emin Çapa bu teklifi ve önerilen diğer ara formülleri de kabul etmeyince, ne yazık ki yollar ayrıldı. Kendilerine bugüne kadarki emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz" denildi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN AÇIKLAMA YAPTILAR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emin Çapa ise, "Ben kanalın kadrolu elemanı değilim, baştan anlaşmamızda da, 'Youtube devam edecek' vardı. Dolayısıyla kanalın bana böyle bir şey dayatma hakkı yok" ifadelerini kullandı.
Çapa şunları kaydetti: "Herkes bana, 'para kazanmıyorsun, o halde niye kabul etmiyorsun? Hem de para kazanmış olursun' dedi. Ama sorun parada değil, sorun para olsa ben o kanalda haftada 4-5 yayın yapar zaten para kazanırdım. Burada büyük bir etik sorun var, herkes o sorunu görmezden geliyor. Bir kanalda ekrana çıkmak için, Youtube kanalında yayın yapıp, onun gelirinin yarısını kanala vermek (aslında geliri kanal alıp bize verecek) bana ahlaken doğru gelmedi/gelmiyor. Böyle bir şeyi kabul etmeyi alçaltıcı, incitici buldum."
Özlem Gürses de sosyal medya hesabından, "Yarın ben de bir açıklama yapacağım… Ama bugün baharın ilk günü ve oğlumun doğum günü… Şimdi onu kucaklamaya gidiyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkürler" paylaşımında bulundu.
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