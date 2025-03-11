Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı istifaları

        Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı istifaları

        Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın Halk TV'nin Youtube sayfasında yayınlanması, kanalda program yapan gazetecilerin tepkisine neden olmuştu. Gazeteci Serpil Yılmaz ile Kayda Geçsin programını hazırlayan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan istifa etti. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise söz konusu röportajdan haberi olmadığını, haberi olsa onay vermeyeceğini belirterek Kayda Geçsin ekibinin söz hakkını reddettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 20:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı istifaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halk TV'nin Youtube sayfasında yayınlanan bir röportaj kanalı adeta çalkaladı. Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaja peşi sıra tepki gösteren gazeteciler kanal ile yollarını ayırdı.

        İstifasını ilk açıklayan isim Serpil Yılmaz, sosyal medya paylaşımında "Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim" dedi.

        Kanalda Kayda Geçsin programını hazırlayıp sunan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan da daha sonra istifasını açıkladı.

        Şule Aydın, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz."

        "HABERİM YOKTU"

        Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşananların ardından yaptığı açıklamada "Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" ifadesini kullanırken televizyon ve internetten farklı yönetimde olduğunu söylediği Youtube kanalındaki röportajdan haberi olmadığını, haberi olsaydı onay vermeyeceğini dile getirdi.

        "SÖZ HAKKIM REDDEDİLDİ"

        Mahiroğlu, şöyle devam etti: "Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum. Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi. Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez. Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır. Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        Mizgin'i hayattan koparan kaza!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Habertürk Anasayfa