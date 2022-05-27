Halit Ergenç'in alışveriş turu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir Londra’da yaşayan ve ara ara Türkiye'ye dönen Halit Ergenç, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Sabah erken saatlerde mağazaları dolaşan Ergenç, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, röportaj isteklerini geri çevirmesinin ardından hızla oradan ayrıldı.