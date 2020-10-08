Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ebru Akçatepe'nin kızı oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Akçatepe, oğlu ve babasının benzerliğine dikkat çekerek, "Öyle bir geçer zaman ki. Dedeler ve torunlar. 'Hık demiş burnundan düşmüş' diye buna derler" notu ile yaptığı bu paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirmişti.