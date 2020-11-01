Halis Karataş, Türkiye Jokey Kulübü istatistiklerine göre 30 Ekim 2020 itibariyle bindiği 24289 at ile 6637 birincilik kazanmıştır. 1996 yılında Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusu'nu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kıran Karataş'ın bu rekoru kırılamamıştır. Peki Halis Karataş kimdir? İşte biyografisi...

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

1972 yılında, Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Pek çok ferdi binicilik sektöründe çalışan altı çocuklu bir aileye mensup idi. Amcası ve babası seyis, ağabeyi ise jokey olan Halil Karataş'in ailesi, bu uğraşları nedeniyle 1980 yılında İstanbul'a geldi. Halil Karataş, 14 yaşında eğitimini bırakarak ailesinin etkisiyle binicilik sektörüne girdi. İlk defa 1987 yılında Benhur isimli bir atla yarışıp birincilik elde etti. Çok kısa bir süre içinde 50 yarış kazanma şartını yerine getirerek jokey oldu.

Halil Karataş, eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın sahip olduğu "Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor halen kırılamamıştır.

2003 yılında Özdemir Atman'ın kızı olan yarış atı yetiştiricisi Begüm Atman ile evlendi. Çiftin, Azra ve Özdemir adını verdikleri iki çocukları oldu. Begüm Karataş, 2014 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin aşkları ve efsane yarış atı Bold Pilot'un öyküsü Bizim İçin Şampiyon (2018) adıyla sinema filmi olmuştur.

Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırdı ve böylece 28 Eylül 1996'da İngiltere'deki Ascot festivalinde aynı gün 7 koşu kazanan Frankie Dettori'nin dünya rekoruna ortak oldu. Başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırıldı. 2014 yılında eşi Begüm Karataş vefat etti.

30 Ekim 2020 itibariyle bindiği 24289 at ile 6637 birincilik kazanmıl olan Karataş, yarışseverler tarafından "Sihirbaz" lakabıyla tanındı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı.

2016'da pop müzik şarkıcısı Soner Turan'ın "Yorgundum" adlı klibinde oynamıştır(2016). Halk tarafından çok sevilen Karataş'ın önemini belirtmek için "okeyde arataş, jokeyde karataş" sözü kullanılmaktadır.

Ünlü jokey, 27 Ağustos 2020 tarihinde yarış başlamadan önce atına şiddetli bir yumruk atması ile gündeme geldi ve davranışı tepkilere neden oldu