Haliliye Kaymakamlığı'ndan Merve Akpınar açıklaması

Haliliye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haliliye ilçemize bağlı Konuklu İmam Hatip Ortaokulunda okurken hentbol sporuna olan ilgisi, kişisel azmi ve kararlılığıyla tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Merve Akpınar adlı öğrencimiz hakkında, 'Türkiye’nin Gündemine Oturan Merve Okuluna Alınmadı' şeklinde çıkan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.
"Türkiye Hentbol Federasyonunun daveti ve Valiliğimizin 27.06.2021 tarihli onayıyla 22 kişilik kafileyle Ankara iline giden öğrencimiz Merve Akpınar’ın antrenman sırasında verdiği demeç, kendisini Türkiye’nin gündemine taşımış ve basının ilgi odağı olmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarılı öğrencimiz Merve Akpınar, Şanlıurfa’ya dönüşünde de basın kuruluşları tarafından kendisine gösterilen ilgi sebebiyle ailesiyle birlikte çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar yapmış, öğretmeni ile de röportaj yapılması talebi üzerine başlatılan izin süreci de Şanlıurfa Valiliğince aynı gün içinde uygun görülmüştür.
Haberlerde iddia edilen, öğrencimizin ve ailesinin okula alınmadığı ifadeleri gerçeği yansıtmamakta olup, öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır.
İlçe olarak başarısından gurur duyduğumuz öğrencimize ve arkadaşlarına daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için, ilgili bütün kurumlarımızca her türlü destek verilmeye devam edilecektir."
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