Halil Kumova kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündemde merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hayatını kaybetmesinin ardından korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İşte Halil Kumova'nın hayatı hakkında bilgiler...
HALİL KUMOVA KİMDİR?
Halil Kumova, 23 Mart 1956, Bursa doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.
ROL ALDIĞI BAZI DİZİLER
Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)
Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)
Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)
Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)
Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)
Not Defteri (Nusret, 2014)
Küçük Kıyamet (Baba, 2014)
Karagül (Sadık Ağa, 2013)
Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)
Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)
Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)
Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk’un Adamı, 2012-2014)
Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)
Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)
Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)
Ömre Bedel (Akif, 2009)
Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)
Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)
Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)
Tek Türkiye (Halil, 2007)
Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)
Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)
Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)
Son Yaprak (Yaver, 2004)
Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)
Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)
Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)
Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)
Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)
En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)
Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)
Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)
Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)
Gerçek Kesit ((1993)
Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)
ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER
Cenaze İşleri (Ak Sakallı Dede, 2017)
Ayla: The Daughter of War (Nuran’ın Amcası, 2017)
G.D.O. Karakedi (Yaşlı Adam, 2012)
Harbi Define (Tahir Baba, 2010)
Destere (Hurşit Dayı, 2008)
Zeytinyağlı Yiyemem Aman (TV Filmi 2006)
Umut Hiç Bitmeyecek (TV Filmi 2006)
Son Osmanlı Yandım Ali (İsmail Bey, 2006)
Ömer Seyfettin: Üç Nasihat (Bakırcı Usta, TV Filmi 2005)
Ömer Seyfettin: Diyet (Kasap, TV Filmi 2005)
Nasip Kısmet (Harun, TV Filmi 2005)
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