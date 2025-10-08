Habertürk
        Haberler Dünya Halil el-Hayya: Trump’ın planını kabul ettik, hedefimiz savaşı tamamen bitirmek | Dış Haberler

        Halil el-Hayya: Trump’ın planını kabul ettik, hedefimiz savaşı tamamen bitirmek

        Gazze'de iki yıldır süren savaşın sona erdirilmesi amacıyla Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Halil el-Hayya, görüşmelerin amacını ve hareketin hedeflerini açıkladı. El-Hayya, barış çabaları için Trump'ı takdir ettiklerini söyledi.

        Giriş: 08.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:48
        Hamas: Trump'ın planını kabul ettik
        El-Hayya, Kahire el-İhbariyye televizyonuna yaptığı açıklamada, “Filistin halkımıza karşı yürütülen İsrail savaşını durdurmak için sorumlu ve ciddi müzakereler yürütmek üzere Mısır’a geldik” dedi.

        Hamas heyetinin Şarm eş-Şeyh’e, halkının acılarını, kaygılarını ve şehitlerin yanı sıra yıkılan evlerin enkazı altında kalanların sesini taşımak için geldiğini belirten el-Hayya, “İşgalci İsrail, iki yıldır Filistin halkına karşı delice bir savaş yürütüyor” ifadelerini kullandı.

        El-Hayya, Hamas heyetinin halkının istikrar, özgürlük, bağımsız Filistin devleti kurma ve kendi kaderini tayin etme hedeflerini temsil ettiğini vurgulayarak, “Hamas, Arap ve İslam ülkelerinin, uluslararası toplumun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erdirilmesi yönündeki çabalarını takdir ediyor” dedi.

        Heyetin temel hedefinin savaşı sona erdirmek, İsrail işgal güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini sağlamak ve tam bir esir değişimi gerçekleştirmek olduğunu belirten el-Hayya, “Tüm İsrailli esirlerin —yaşayan ya da ölen— Filistinli esirlerle takas edilmesi Trump’ın planına göre yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

        Hamas yetkilisi, özellikle Gazze’nin kuzeyinde devam eden bombardıman, yıkım ve yardım kesintilerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Savaşın sona erdirilmesi, işgalin çekilmesi ve esir değişimi için Trump’ın planını kabul ettik ve buna hazırız” dedi.

        Açıklamasının sonunda el-Hayya, “Savaşı sona erdirmeye yönelik olumlu ve sorumlu bir tutum içindeyiz. Bundan sonraki süreçte savaşın yeniden başlamamasını garanti altına almak için garantör ülkelerin —başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere— sağlayacağı teminatlara ve adımlara ihtiyaç var” diye konuştu.

        El-Hayya, Hamas’ın bu süreçte “olumlu, yapıcı ve sorumlu” bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi.

