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        Haberler Dünya Ortadoğu Halid Meşal: Hamas liderleri şehit olsa da direnişe devam edecekler | Dış Haberler

        Halid Meşal: Hamas liderleri şehit olsa da direnişe devam edecekler

        Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya kadar direnişe devam etme" üzerine kurulu stratejilerinde bir değişiklik olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 00:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:59
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        "Hamas liderleri şehit olsa da direnişe devam edecekler"
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        Halid Meşal, İsrail askerlerince Gazze Şeridi'nde öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için İstanbul'da düzenlenen taziye merasimine ses kaydıyla mesaj gönderdi.

        Ses kaydında Meşal, Hamas'ın, başta hareketin kurucusu Ahmed Yasin olmak üzere (2004'te İsrail tarafından öldürüldü) liderlerini özgürlük ve İsrail işgalinden kurtulma yolunda şehit verdiğini dile getirdi.

        "HEM FİLİSTİN HEM DE DÜNYA HALKLARI NEZDİNDE BİR SİMGE HALİNE GELDİ"

        Meşal, Hamas'ın lideri ve Aksa Tufanı'nın komutanı Sinvar'ın 60 yıl boyunca hür yaşadığını ve hür öldüğünü ve şehadetiyle hem Filistin hem de dünya halkları nezdinde bir simge haline geldiğini kaydetti.

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        Mesajında 3 konu üzerinde duran Meşal, ilk olarak Hamas'ın, Sinvar ve diğer şehit liderlerden sonra değer ve ilkelerinden vazgeçmeyeceğini, stratejisini değiştirmeyeceğini söyledi.

        İkinci olarak sahadaki gelişmeleri takip edeceklerini ve İsrail'in saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını kaydeden Meşal, "Bu düşman kaybedecek ve Hamas, müzakere yoluyla bu katliamların son bulması için çalışacak ve bir çıkış yolu arayacak." dedi.

        "SİYONİST PROJE ORTADAN KALDIRILINCAYA KADAR DİRENİŞE DEVAM"

        Meşal, üçüncü olarak Hamas'ın, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya, esirler kurtarılıncaya ve Filistin ve İslam ümmeti için tehdit oluşturan Siyonist proje ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam etme" stratejisine bağlı kalacağını ifade etti.

        Hamas, direniş güçleri ve halk; direniş stratejisine bağlı kaldığı sürece İslam ümmetinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Meşal, "Çünkü bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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