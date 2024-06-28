Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen gencin kurtarılma anı kamerada

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Olay, saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç yardım istedi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi.

TEKNE KAPTANI YARDIMINA YETİŞTİ O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.

KURTARILMA ANI KAMERADA DHA'nın haberine göre; deniz polisi tarafından karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan gencin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.