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        Haberler Sağlık Halı sahada röveşata sonu oluyordu! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Halı sahada röveşata sonu oluyordu!

        Adana'da halı sahada röveşata atmaya çalışırken kafasını zemine vurduktan sonra beyin kanaması geçiren Hasan Karakuş, geçirdiği ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlukları anlatan Karakuş, "Belli bir yaşın üstü halı sahada oynamamalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:13
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        Halı sahada röveşata sonu oluyordu!
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        İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş (56), geçtiğimiz haziran ayında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken röveşata atmaya çalıştı. Bu sırada Karakuş kafasını yere vurdu ancak önemsemeyip maça devam etti. Eve gittiğinde eşi Şükriye Karakuş'a durumu anlatan Karakuş, eşinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmedi. Aradan geçen 1 aylık süreçte oluşan kişilik ve konuşma bozuklukları üzerine hastaneye gittiler. Yapılan tetkikler sonucu Karakuş'un beyin kanaması geçirdiği teşhisi konuldu.

        "SENİ KIZININ DÜĞÜNÜNE GÖNDERECEĞİM"

        Karakuş, endişesini dile getirirken 30 Ağustos'ta kızı Tuğba'nın düğünü olacağını da söyledi.

        Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Seni kızının düğününe göndereceğim" diyerek ailenin korkularını yenmesini sağladı ve tetkikler sonucu 56 yaşındaki adama 'beyinde subdural kanalı' ameliyatı yaptı. Karakuş, 2 haftalık sürecin ardından sağlığına kavuştu ve işinin başına döndü.

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        "AMELİYAT OLDUM, SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

        Karakuş, “Röveşata atmaya çalışırken kafamı yere vurdum. Daha sonrasında maça devam ettim. Aradan 1 ay geçti ve eşimin ısrarıyla doktora gittim. Beyin kanaması geçirmişim. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum” dedi.

        "ARTIK HALI SAHA MAÇI YAPMIYORUM"

        Artık halı saha maçı yapmayacağını söyleyen Karakuş, “Belli bir yaşın üzerindekiler nasıl jübile yapıyorsa biz de jübile yaptık. Artık halı saha maçı yapmıyorum” diye konuştu.

        Kızlarının düğün davetiyesini doktorlarına getiren Şükriye Karakuş ise eşinin zorlu bir süreçten geçtiğini ve şu anda sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        "HASTAMIZ ŞU ANDA SAĞLIKLI"

        Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının beyninde 3 santimetre kalınlığında kanama olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu anlatarak şunları söyledi: “Hastamız geldiğinde ciddi bir hayati tehlikesi vardı. Ailesi ameliyatı düğün nedeniyle ertelemek istedi ancak hiçbir kimse yarın ne olacağının garantisini veremez. Aileyi ikna edip ameliyatı yaptık ve hiçbir komplikasyon oluşmadı. Hastamız şu anda sağlıklı. Kanamayı boşalttık, yara yeri de iyileşmiş durumda.”

        "40 YAŞ ÜSTÜ HALI SAHADA MAÇ YAPMASIN"

        Öte yandan Şen, 40 yaşın üzerindeki vatandaşların halı saha maçı yapmaması gerektiğini, hafif sporlar yaparak hayatlarına devam etmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

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